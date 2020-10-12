Около станции «Коломенская» благоустроят пешеходную зону

Работы по благоустройству, которые ведутся в районе станции Московского метрополитена "Коломенская", планируется завершить в декабре, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Возле станции метро "Коломенская" в рамках благоустройства появится удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением. Работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская". В настоящее время работы выполнены на 65%, их планируется завершить в декабре", — сказал Бирюков.

По его словам, главная задача — создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров. Основными точками притяжения при реконструкции вылетных магистралей являются станции метро и остановки общественного транспорта, которые после завершения работ становятся своеобразными городскими мини-площадями.

Заммэра пояснил, что важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская", рядом с ней будут обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение. В рамках благоустройства территории Большие Каменщики — метро "Коломенская" все воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 км.

"Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов — запланировано увеличение числа пешеходных переходов, на части "зебр" установят контрастное освещение. Для комфорта пассажиров общественного транспорта около 40 устаревших остановочных павильонов заменят на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi", — добавил Бирюков.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны. В зоне благоустройства разместят также более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.