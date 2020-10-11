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Московские власти будут контролировать удаленку на фоне коронавируса 

РИА Новости 15 минут назад
Собянин раскрыл способ избежать карантина в Москве
Фото: ТАСС
Власти Москвы будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий на "удаленку" на фоне COVID, это самый "лайт" вариант, когда ни одна из сфер экономики не закрывается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы будем обеспечивать контроль за их соблюдением (требований — ред.), к сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый "лайт" вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — сообщил Собянин.

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Ранее мэр Москвы заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, — на удалённую работу.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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