Собянин раскрыл способ избежать карантина в Москве

"Мы будем обеспечивать контроль за их соблюдением (требований — ред.), к сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый "лайт" вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — сообщил Собянин.