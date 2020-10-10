Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В мэрии Москвы не будут проводить спецтестирования на коронавирус 

РИА Новости и ещё 24 2 часа назад
В мэрии Москвы не будут проводить спецтестирования на COVID
Фото: РИА Новости
Специального тестирования сотрудников столичной мэрии после подтверждения коронавируса у руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова проводиться не будет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Ранее пресс-служба департамента транспорта сообщила, что Ликсутов получил положительный тест на коронавирус.

"Специальных тестирований не проводится. Конечно, те, кто продолжают выполнять свои обязанности, соблюдают предписанные санэпидтребования", — сказала Пенькова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Гульнара Пенькова , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мелания Трамп резко отозвалась об экс-любовнице мужа
Мелания Трамп резко отозвалась об экс-любовнице мужа
Столичные школы переводят на удаленку
Столичные школы переводят на удаленку
Генерал РФ лично въехал в горящий склад с боеприпасами
Генерал РФ лично въехал в горящий склад с боеприпасами
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение