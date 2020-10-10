В мэрии Москвы не будут проводить спецтестирования на COVID

Специального тестирования сотрудников столичной мэрии после подтверждения коронавируса у руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова проводиться не будет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Ранее пресс-служба департамента транспорта сообщила, что Ликсутов получил положительный тест на коронавирус.
"Специальных тестирований не проводится. Конечно, те, кто продолжают выполнять свои обязанности, соблюдают предписанные санэпидтребования", — сказала Пенькова.
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