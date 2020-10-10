В Москве вводят паспортный режим 

Москве начнут проверять паспорта у зрителей, пришедших в театры «Современник», «Ленком», «Ромэн» и ряд других. Люди старше 65 лет и пациенты, имеющие хронические болезни, вовсе не смогут попасть в эти театры. На такие строгие меры городские власти пошли из-за пандемии коронавируса.

Решение было принято на совещании в департаменте культуры 9 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании. Информацию также подтвердил собеседник в мэрии.

Изменения будут действовать со следующей недели. Они коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы

Среди них, например, театры имени Моссовета , Ермоловой и Владимира Маяковского, «Ленком Марка Захарова», театр на Малой Бронной, «Современник», «Ромэн».

Москвичи должны будут вводить свои паспортные данные при покупке билетов. Потом их проверят на входе в театр. Посещение театра запретят гражданам старше 65 лет. Запрет предусмотрен и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса. Продавать билеты смогут только те операторы и театры, которые внесут в свои билетные программы соответствующие изменения.

Ранее «Рамблер» сообщал, что власти Москвы закрыли 170 магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима.