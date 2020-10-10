Дороги и тротуары промоют с шампунем

В субботу, 10 октября, в Москве пройдет масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , после обработки растворами поверхности еще раз промоют водой.

— Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — пояснил заммэра.

Там, где техника не пройдет, используют ручной труд. Петр Бирюков добавил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно. По его словам, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.