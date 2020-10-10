СМИ: заместители Собянина заболели коронавирусом 

Сергея Собянина. Врачи выявили коронавирус у двоих заместителей мэра Москвы

COVID-19 заразились замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов , передаёт Mash.

Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.