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СМИ: заместители Собянина заболели коронавирусом 

News.ru и ещё 33 1 час назад
СМИ: заместители Собянина заболели коронавирусом
Фото: News.ru
Врачи выявили коронавирус у двоих заместителей мэра Москвы Сергея Собянина.
COVID-19 заразились замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, передаёт Mash.
Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.
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Новости Москвы , Политика , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев
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