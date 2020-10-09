Собянин предупредил о рисках для людей с хроническими заболеваниями 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал необходимой мерой блокировку транспортных карт москвичам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания.

«Пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан», — написал Собянин в блоге.

Мэр отметил, что более половины жителей Москвы, умерших от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

При этом Собянин заявил, что граждане, которым требуется неотложное лечение, смогут разблокировать свои транспортные карты.

«Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи? Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — заявил мэр.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября по 28 октября. Также в Москве приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.