Московские власти могут закрыть бары и клубы 

Москве могут быть закрыты бары, караоке и ночные клубы. Об этом сообщает РИА Новости.

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в настоящее время власти города обсуждают возможность закрытия ночных клубов, караоке и баров из-за ухудшения ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,26 миллиона человек.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией является поводом для серьезной обеспокоенности и в еще большей степени поводом для мобилизации граждан соблюдать требования безопасности.

Он отметил, что система здравоохранения России извлекла уроки из первой волны пандемии и в настоящее время чувствует себя увереннее, но и предупредил, что в случае ухудшения ситуации главам регионов придется думать о способах выправления динамики.