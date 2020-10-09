Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Московские власти могут закрыть бары и клубы 

Артём Кульша 26 минут назад
В Москве могут быть закрыты бары, караоке и ночные клубы. Об этом сообщает РИА Новости.
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в настоящее время власти города обсуждают возможность закрытия ночных клубов, караоке и баров из-за ухудшения ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,26 миллиона человек.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией является поводом для серьезной обеспокоенности и в еще большей степени поводом для мобилизации граждан соблюдать требования безопасности.
Он отметил, что система здравоохранения России извлекла уроки из первой волны пандемии и в настоящее время чувствует себя увереннее, но и предупредил, что в случае ухудшения ситуации главам регионов придется думать о способах выправления динамики.
Комментарии
Новости Москвы , Видео , Дмитрий Песков , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Звезда «Зачарованных» умирает от рака
Звезда «Зачарованных» умирает от рака
Путин пожаловался на растущее от пива брюхо
Путин пожаловался на растущее от пива брюхо
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение