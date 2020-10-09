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В Москве заметили мигрирующих птиц свиязи 

Москва меняется 3 часа назад
В Москве заметили мигрирующих птиц свиязи
Фото: Москва меняется
В столичном Серебняном бору заметили редких для наших краев птиц свиязи, которые мигрируют из Скандинавии на юг. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

«В Серебряном бору ГПБУ «Мосприрода» были замечены три свиязи. Эти птицы в сентябре-октябре мигрируют из Финляндии, Скандинавии, Исландии на юг — в Испанию, Японию, Северную и Восточную Африку. В Москве встречаются они крайне редко, на этот раз для отдыха свиязи выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свиязь преимущественно таежная утка, которая предпочитает более холодный климат, чем в столице и ее окрестностях, поэтому встреча с ней — большая удача
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