В Москве заметили мигрирующих птиц свиязи 

В столичном Серебняном бору заметили редких для наших краев птиц свиязи, которые мигрируют из Скандинавии на юг. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

«В Серебряном бору ГПБУ «Мосприрода» были замечены три свиязи. Эти птицы в сентябре-октябре мигрируют из Финляндии, Скандинавии, Исландии на юг — в Испанию, Японию, Северную и Восточную Африку. В Москве встречаются они крайне редко, на этот раз для отдыха свиязи выбрали Бездонное озеро в Серебряном бору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свиязь преимущественно таежная утка, которая предпочитает более холодный климат, чем в столице и ее окрестностях, поэтому встреча с ней — большая удача