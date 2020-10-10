Москвичам пообещали аномальное тепло

«Дневная температура в выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям», — говорится в сообщении.