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Погода в Москве: жителям пообещали аномальное тепло 

Мослента и ещё 4 1 час назад
Москвичам пообещали аномальное тепло
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
На следующей неделе в Москве установится аномально теплая погода. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет преобладать солнечная и сухая погода.

«Дневная температура в выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в начале следующей недели погода в Москве будет близка к абсолютным рекордам тепла. По ее словам, дневные температуры 13-14 октября составят 16-20 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Марина Макарова , АГН "Москва"
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