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В Москве провели «масочный» рейд 

Вероника Полынина 1 час назад
Московская полиция провела очередной рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима в столичных магазинах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрия Клочкова.
В четверг полиция проверила 17 торговых точек: продуктовые, мебельные и магазины бытовой техники и электроники.
Рейды проводились в том числе в супермаркетах Billa, «Перекресток», «Пятерочка», а также магазинах «М. Видео».
В ходе проверок было выявлено 73 нарушителя, все они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст 3.18.1 КоАП Москвы. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей.
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Как писал «Рамблер», накануне полиция пришла с проверками в торговые центры «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания» в Москве. Нарушителям масочного режима выписали 53 штрафа на сумму 4 тысячи рублей каждый.
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Новости Москвы , Видео , М.Видео
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