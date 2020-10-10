Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом 

РИА Новости и ещё 3 13 минут назад
Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
Фото: © РИА Новости
Власти Москвы общаются с бизнесом по вопросам поддержки, а не ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Ранее в сети появилась информация, что мэрия проводит масштабные консультации с бизнесом, перед тем как вводить ограничения для экономики.

"На самом деле мы много общаемся с бизнесом, обсуждаем текущее состояние, как мы можем помочь, отвечаем на вопросы. Но это не про ограничения. А про поддержку", — подчеркнули в пресс-службе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Новости Москвы , Политика , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сократить соперничество: МИД России обратился к США
Сократить соперничество: МИД России обратился к США
Латвия выслала в РФ главу общества военных ветеранов
Латвия выслала в РФ главу общества военных ветеранов
Британия отозвала посла из Белоруссии
Британия отозвала посла из Белоруссии
Зеленского просят закупить вакцину РФ от COVID-19
Зеленского просят закупить вакцину РФ от COVID-19
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение