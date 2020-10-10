Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом 

Власти Москвы общаются с бизнесом по вопросам поддержки, а не ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее в сети появилась информация, что мэрия проводит масштабные консультации с бизнесом, перед тем как вводить ограничения для экономики.

"На самом деле мы много общаемся с бизнесом, обсуждаем текущее состояние, как мы можем помочь, отвечаем на вопросы. Но это не про ограничения. А про поддержку", — подчеркнули в пресс-службе.

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