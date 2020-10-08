Собянин рассказал об изменениях в московском транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг принял участие в церемонии выхода на линию 500-го электробуса, поступившего в парк Мосгортранса, который будет перевозить пассажиров по маршруту М4 от метро "Озерная" до метро "Октябрьская".

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"В московском транспорте произошли революционные изменения", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве начали ходить инновационные поезда "Иволга", "Ласточка", большую часть трамвайного парка составляют составы "Витязь", а в подземке на днях был запущен самый современный поезд "Москва 2020".

"В наземном транспорте тоже произошла революция, два года назад, когда мы запускали электробусы, все это считали фантастикой, что это работать не будет, что что-то придумали и это нереально. Теперь у нас самый большой парк электробусов среди европейских городов. Но вопрос не в количестве, а вопрос в качестве - первоклассный электробус, удобный для водителей", - отметил мэр.

Он пообещал, что объем поставок электробусов для Москвы будет наращиваться.

"Постоянно улучшаются экологические качества личных легковых автомобилей. А мы не позади должны быть, а задавать моду, задавать экологические тренды", - подчеркнул Собянин.

Также мэр еще раз призвал пассажиров столичного транспорта соблюдать масочно-перчаточный режим.

Московский электробус

Первые электробусы вышли на улицы города осенью 2018 года. По условиям контрактов, в 2018-2019 годах отечественные производители "ГАЗ" и "Камаз" поставили в Москву 300 электробусов. На 2020 год запланирована поставка еще 300 электробусов, из них 200 уже вышли на линию. Электробусы в настоящее время обслуживают 36 маршрутов. С начала работы они перевезли свыше 55 млн пассажиров и прошли более 22 млн км по дорогам Москвы.

Московский электробус способен вместить 85 пассажиров, в нем - от 30 мест для сидения. В электробусах имеется система климат-контроля, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, медиаэкраны. Запас энергии электробусы пополняют в течение 6-10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках. В Москве установлено уже 100 зарядных станций. Запас хода составляет 40-50 км.

В текущем году Москва закупает уже третье поколение электробусов, в которых по сравнению с предыдущими версиями обеспечен раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров, модернизированы тепловые завесы дверей и боковых стекол, напольное покрытие заменено на более износостойкое, в центре салона установлены мягкие панели, на которые пассажиры могут облокотиться, когда едут стоя, установлены камеры кругового обзора.

Кроме того, теперь водитель может контролировать работу машины прямо с планшета на приборной панели. В режиме онлайн данные передаются на серверы "Мосгортранса" и завода-изготовителя. В дальнейшем это позволит внедрить беспилотный режим управления.

О планах

В дальнейшем Мосгортранс намерен отказаться от закупок дизельных автобусов (за исключением транспорта для мобилизационных нужд) и приобретать только экологически чистый электрический транспорт - электробусы и трамваи.

В будущем году в Москву должны быть поставлены еще 400-450 электробусов, в планах - к концу 2023 году увеличить парк электробусов до 2,3 тыс. штук, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, правительство Москвы и ПАО "Камаз" в прошлом году подписали соглашение о реализации проекта по созданию производства электробусов в столице - на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) - филиала Мосгортранса. В настоящее время ведутся работы по модернизации производственных помещений СВАРЗ площадью 6 тыс. кв. м.

Производство электробусов в Москве позволит сократить сроки сборки, поставки и обслуживания транспорта и сэкономить на логистике, в результате чего стоимость электробуса снизится на 5-7%. Ожидается, что ежегодно на СВАРЗе будут выпускать порядка 400 электробусов для Москвы и других регионов ЦФО. Первый электробус московской сборки должен сойти с конвейера уже в первом полугодии 2021 года.