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В вагонах московского метро появятся USB-порты

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
В новых вагонах метро установили USB-порты и стеклянные экраны в зоне посадки, а также подсветили пространство под сиденьями и сделали «теплое» покрытие на поручнях. Обновлением столичного метро занимается «Метровагонмаш» в Мытищах. Там выпустят более 1,3 тыс. подвижных составов «Москва-2020» за три года. Вагоны нового поколения уже появились в метрополитене.
В вагонах метро появятся USB-порты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Например, в столичную подземку только за последние годы было поставлено более 1,5 тыс. вагонов метро модели «Москва» и ее модификаций», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам министра, предприятие является одним из системообразующих в России и экспортирует продукцию в 11 стран. Как сообщает телеканал 360, подвижные составы «Москва-2020» соответствуют высоким мировым требованиям.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в метро Екатеринбурга перестали пускать людей без масок. Им не продают жетоны и не пускают на эскалаторы. Пассажирам, которые отказываются надевать маски, выписывают административные штрафы.
Новости Москвы,Метровагонмаш,ФедералПресс,Мытищи,
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