В вагонах метро появятся USB-порты

По словам министра, предприятие является одним из системообразующих в России и экспортирует продукцию в 11 стран. Как сообщает телеканал 360, подвижные составы «Москва-2020» соответствуют высоким мировым требованиям.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в метро Екатеринбурга перестали пускать людей без масок. Им не продают жетоны и не пускают на эскалаторы. Пассажирам, которые отказываются надевать маски, выписывают административные штрафы.