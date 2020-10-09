В Москве объявили архитектора года 

Руководитель одноименного архитектурного бюро Тимур Башкаев стал архитектором года столицы в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил основатель выставки архитектуры и дизайна "Арх Москва" Василий Бычков.
"Фигурировало 10 фамилий. На последнем этапе вырвались вперед три бюро — Александра Цимайло и Николая Ляшенко, UNK project и Тимур Башкаев. На самом последнем этапе проголосовали за Тимура Башкаева", — сказал Бычков на выставке.
ООО "Архитектурное бюро Тимура Башкаева" существует на рынке с 1998 года. За это время выполнено более 300 проектов зданий различного назначения, более 60 из которых реализованы. Среди основных заказчиков — РЖД, комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, МЖД и другие. На сайте архбюро уточняется, что по проектам бюро приобрели новый облик железнодорожные станции "Лось", "Мытищи", "Выхино" и "Люберцы", а также реконструированы залы ожидания Ярославского вокзала МЖД.
Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва 2020" проходит с 8 по 11 октября в комплексе "Гостиный двор".