В Москве объявили архитектора года 

"Фигурировало 10 фамилий. На последнем этапе вырвались вперед три бюро — Александра Цимайло и Николая Ляшенко, UNK project и Тимур Башкаев. На самом последнем этапе проголосовали за Тимура Башкаева", — сказал Бычков на выставке.