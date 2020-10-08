В Москве вышел на линию 500-й электробус

«Два года назад мы запускали первый электробус. Все считали, что это фантастика, что он никуда не поедет, что работать не будет, что это нереально. И вот она реальность — 500 электробусов, самый большой парк среди европейских городов. Вопрос не в количестве — за количеством мы не гонимся, а в качестве. Качество действительно первоклассное. Машина удобная для водителей, для пассажиров очень комфортная. Будем дальше работать, наращивать объемы поставок так, чтобы весь парк Мосгортранса был заменен электробусами», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что использование электробусов вместо дизельного транспорта позволит решить и ряд экологических проблем.

Собянин добавил, что за последние годы в московском общественном транспорте произошли серьезные изменения. «Появились инновационные модели нового транспорта. На пригородном (сообщении — прим. Агентства „Москва“) — „Иволга“, „Ласточка“. В метро — поезд „Москва“, новая модель „Москва-2020“. Трамваи практически полностью поменяны на „Витязь“ — такого хорошего мирового уровня трамваи, в которых приятно проехать не только с точки зрения, что надо переместиться из пункта А в пункт В, но и просто проехать по городу приятно», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что в настоящее время самое главное в общественном транспорте соблюдать перчаточный, масочный режим, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной инфекции.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что 500-й электробус будет перевозить пассажиров по маршруту м4 от станции метро «Озерная» до метро «Октябрьская». В 2020 году город закупил уже третье поколение электробусов. Новый транспорт позволяет сократить эксплуатационные расходы, упростить техническое обслуживание, снизить уровень вредных выбросов, уменьшить уровень шума и вибрации в салоне на 30% по сравнению с автобусами. Запас энергии электробусы пополняют в течение 6-10 минут с помощью зарядных станций, которых в городе уже 100 на конечных остановках. Запас хода составляет 40-50 км.

В материалах также указано, что на 2020 год запланирована поставка 300 электробусов, из них 200 уже вышли на линию. В 2021 году в Москву должны быть поставлены еще 400-450 электробусов. Планируется, что к концу 2023 года парк электробусов увеличится до 2,3 тыс. штук. С учетом трамваев на электрическую тягу перейдет около 40% наземного транспорта Москвы. А к 2030 году — весь парк Мосгортранса должен стать абсолютно экологически чистым.

В настоящее время электробусы обслуживают 36 маршрутов. С начала работы — осени 2018 года — они перевезли более 55 млн пассажиров.

В 2019 году правительство Москвы и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение, согласно которому на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) — филиала Мосгортранса — организовано производство электробусов, что позволит сократить сроки сборки, поставки и обслуживания транспорта и сэкономить на логистике. В результате стоимость электробуса снизится на 5-7%. Первый электробус московской сборки должен быть готов уже в I полугодии 2021 года. Кроме того, зимой 2020 года производители планируют представить опытный образец электробуса-«гармошки» вместимостью не менее 135 пассажиров и с 38 местами для сидения.

Ожидается, что ежегодно на СВАРЗ будут выпускать около 400 электробусов для Москвы и других регионов ЦФО. В настоящее время ведутся работы по модернизации производственных помещений площадью 6 тыс. кв. м. На производстве будет создано около 100 новых высокотехнологичных рабочих мест.