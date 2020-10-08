В Москве вышел на линию 500-й электробус

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии запуска на линию 500-го электробуса. Модель произведена ПАО «КАМАЗ», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Два года назад мы запускали первый электробус. Все считали, что это фантастика, что он никуда не поедет, что работать не будет, что это нереально. И вот она реальность — 500 электробусов, самый большой парк среди европейских городов. Вопрос не в количестве — за количеством мы не гонимся, а в качестве. Качество действительно первоклассное. Машина удобная для водителей, для пассажиров очень комфортная. Будем дальше работать, наращивать объемы поставок так, чтобы весь парк Мосгортранса был заменен электробусами», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что использование электробусов вместо дизельного транспорта позволит решить и ряд экологических проблем.
Собянин добавил, что за последние годы в московском общественном транспорте произошли серьезные изменения. «Появились инновационные модели нового транспорта. На пригородном (сообщении — прим. Агентства „Москва“) — „Иволга“, „Ласточка“. В метро — поезд „Москва“, новая модель „Москва-2020“. Трамваи практически полностью поменяны на „Витязь“ — такого хорошего мирового уровня трамваи, в которых приятно проехать не только с точки зрения, что надо переместиться из пункта А в пункт В, но и просто проехать по городу приятно», — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в настоящее время самое главное в общественном транспорте соблюдать перчаточный, масочный режим, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной инфекции.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что 500-й электробус будет перевозить пассажиров по маршруту м4 от станции метро «Озерная» до метро «Октябрьская». В 2020 году город закупил уже третье поколение электробусов. Новый транспорт позволяет сократить эксплуатационные расходы, упростить техническое обслуживание, снизить уровень вредных выбросов, уменьшить уровень шума и вибрации в салоне на 30% по сравнению с автобусами. Запас энергии электробусы пополняют в течение 6-10 минут с помощью зарядных станций, которых в городе уже 100 на конечных остановках. Запас хода составляет 40-50 км.
В материалах также указано, что на 2020 год запланирована поставка 300 электробусов, из них 200 уже вышли на линию. В 2021 году в Москву должны быть поставлены еще 400-450 электробусов. Планируется, что к концу 2023 года парк электробусов увеличится до 2,3 тыс. штук. С учетом трамваев на электрическую тягу перейдет около 40% наземного транспорта Москвы. А к 2030 году — весь парк Мосгортранса должен стать абсолютно экологически чистым.
В настоящее время электробусы обслуживают 36 маршрутов. С начала работы — осени 2018 года — они перевезли более 55 млн пассажиров.
В 2019 году правительство Москвы и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение, согласно которому на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) — филиала Мосгортранса — организовано производство электробусов, что позволит сократить сроки сборки, поставки и обслуживания транспорта и сэкономить на логистике. В результате стоимость электробуса снизится на 5-7%. Первый электробус московской сборки должен быть готов уже в I полугодии 2021 года. Кроме того, зимой 2020 года производители планируют представить опытный образец электробуса-«гармошки» вместимостью не менее 135 пассажиров и с 38 местами для сидения.
Ожидается, что ежегодно на СВАРЗ будут выпускать около 400 электробусов для Москвы и других регионов ЦФО. В настоящее время ведутся работы по модернизации производственных помещений площадью 6 тыс. кв. м. На производстве будет создано около 100 новых высокотехнологичных рабочих мест.