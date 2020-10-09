Собянин заявил о росте смертности от COVID-19

Сергей Собянин. Уровень смертности от коронаивруса в столице растет. Такое заявление сделал мэр Москвы

— Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, возраст более 80 процентов скончавшихся более 60 лет. Половина из них страдали хроническими заболеваниями.

Собянин подчеркнул, что горожане устали от ограничений, однако призвал беречь свое здоровье. Мэр Москвы добавил, что вскоре появится вакицина, впоследствии она будет доступна для множества людей.

Напомним, в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.