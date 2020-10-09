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Сергей Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 77 1 час назад
Собянин заявил о росте смертности от COVID-19
Фото: ТАСС
Уровень смертности от коронаивруса в столице растет. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, возраст более 80 процентов скончавшихся более 60 лет. Половина из них страдали хроническими заболеваниями.
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Собянин подчеркнул, что горожане устали от ограничений, однако призвал беречь свое здоровье. Мэр Москвы добавил, что вскоре появится вакицина, впоследствии она будет доступна для множества людей.
Напомним, в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.
Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.
Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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