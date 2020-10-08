Загрузка гостиниц Москвы упала вдвое

Загрузка гостиничного бизнеса при ужесточении противоэпидемиолоческих мер в столице снизилась вдвое. Об этом заявил член генерального совета "Деловой России" Дмитрий Шлопак, который также возглавляет комитет по гостиничному бизнесу московского регионального отделения бизнес-объединения.
"Даже при первых указах об ужесточении отели почувствовали на себе падение загрузки вполовину, на второй же день", — сказал он в ходе пресс-завтрака с уполномоченным по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяной Минеевой.
На снижение загрузки повлияла и отмена массовых мероприятий, отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с понедельника школьники столицы уходят на каникулы на две недели. Кроме того, предприятиям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников, в частности, людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста, на удаленку. Исключение составляют работники, чье присутствие на рабочем месте очень важно для функционирования организации. Также исключением являются сотрудники медорганизаций, оборонных предприятий, Роскосмоса, Росатома и некоторых других стратегических отраслей.