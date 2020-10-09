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Собянин назвал крайнюю меру борьбы с коронавирусом в Москве 

Lenta.ru и ещё 59 2 часа назад
Собянин назвал крайнюю меру борьбы с COVID в Москве
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать столицу из-за коронавируса с точки зрения экономики, сообщает РИА Новости.
Градоначальник назвал это крайней мерой, которую власти могут принять для борьбы с распространением инфекции.
По его словам, в столице увеличилось число тестов на коронавирус по сравнению с весенним периодом.

«Мы стали выявлять больше бессимптомных больных», — сказал Собянин.

"Нужно продержаться": Собянин обратился к москвичам
Он также заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным.
Ранее Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще «несколько месяцев», чтобы избежать коллапса.
За последние сутки в Москве выявлено 3 701 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице зафиксировано 321 812 заражений, 259 127 выздоровлений и 5530 летальных исходов.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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