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Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 

Мослента и ещё 48 1 час назад
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Фото: Мослента
В Москве за последние сутки выявили 3323 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 318 111. Обновленная статистика приведена в четверг, 8 октября, на сайте стопкоронавирус.рф.
В столице за все время вылечилось 257 703 пациента, из этого числа 1341 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерло с начала эпидемии 5497 человек, также известно о 55 скончавшихся за сутки.
В Московской области зарегистрировано 433 новых случая заражения. Общее число инфицированных в регионе — 76 145. За все время выздоровели более 57 тысяч человек, также зафиксировано 1390 летальных исходов.
Ранее стало известно, что пассажиры автобуса в подмосковных Химках набросились на мужчин, находившихся в общественном транспорте без медицинских масок. «Почему пассажиры без масок? Заражают тут! Высадите этих без масок, иначе вас будут штрафовать», — пригрозила заметившая их женщина.
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