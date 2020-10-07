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У больницы в Коммунарке заметили скопление машин скорой помощи 

Lenta.ru 2 часа назад
У больницы в Коммунарке заметили много скорых
Фото: РИА Новости
У 40-й больницы в московском поселке Коммунарка скопились машины скорой помощи. Это произошло из-за роста числа новых пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в срочной госпитализации, заявил главный врач больницы Денис Проценко, передает ТАСС в среду, 7 октября.

«Наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — заметил медик.

Проценко уточнил, что всего в учреждении проходят лечение 645 человек, из них 104 находятся в реанимации. Кроме того, 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет», — заметил врач.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на скопление машин у отделения, у больницы есть все необходимые мощности, а также подготовленная команда и накопленный опыт.

«Скорость, с которой положение усугубляется, сильно настораживает. (…) Нам очень не хотелось бы попасть в ситуацию, при которой такие же вереницы из машин скорой помощи будут стоять у каждой больницы», — сказал Проценко, призвав москвичей носить макси и переходить на удаленный режим работы.

Ранее Денис Проценко заявил, что число тяжелых пациентов с COVID-19 в столице выросло.

«Прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1,5 тысяч человек в Москве, это реально много», — сказал он.

Главврач также отметил, что число пациентов старше 65 лет также увеличилось. Если летом 15 процентов всех заболевших составляли пожилые граждане, то сейчас их уже 20-25 процентов, добавил врач.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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