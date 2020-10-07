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У посетителей московского метро будут проверять температуру

Артём Кульша
1 час назад
В Московском метрополитене появились устройства для определения температуры тела пассажиров. Об этом сообщает агентство «Москва».
У посетителей московского метро будут проверять температуру
Фото: ТАССТАСС
Автоматические измерители температуры были установлены на турникетах на станции «Спартак». Результат демонстрируется на специальных экранах. Агентство не уточнило, влияет ли он на то, откроется турникет перед пассажиром или нет.
«У вас 37,5, вы не проходите в клуб (зачеркнуто. — Прим. ред.) в метро», — пошутил в своем телеграме «Пул N3» журналист Дмитрий Смирнов.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что стадион московского футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» закрыт на срок до 90 дней из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
На прошлой неделе главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал коронавирусную инфекцию по-прежнему очень серьезной угрозой и призвал россиян сделать прививку от гриппа, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правильно мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.
Новости Москвы,Дмитрий Смирнов,Спартак,
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