У посетителей московского метро будут проверять температуру

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что стадион московского футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» закрыт на срок до 90 дней из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

На прошлой неделе главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал коронавирусную инфекцию по-прежнему очень серьезной угрозой и призвал россиян сделать прививку от гриппа, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правильно мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.