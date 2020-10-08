Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Власти Москвы объяснили требование о данных работников на удаленке 

Газета.Ru и ещё 20 1 час назад
Власти Москвы объяснили требование о данных работников на удаленке
Фото: Газета.Ru
Перешедшие на удаленную работу сотрудники столичных компаний обязаны предоставить свои личные данные в соответствии со статьей Трудового кодекса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба города.
Там также отмечается, что обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников.
"В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", — говорится в ответе на вопрос о том, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку.
До этого градоначальник обязал столичные компании перевести в дистанционный режим 30% сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Газета.Ru: последние новости
В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения вводить пропускной режим В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения вводить пропускной режим В Москве увеличилось число кремаций на фоне пандемии В Москве увеличилось число кремаций на фоне пандемии Куранты на Спасской башне Кремля временно остановят Куранты на Спасской башне Кремля временно остановят
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
В Москве прошли облавы на пенсионеров
В Москве прошли облавы на пенсионеров
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение