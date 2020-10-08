Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Власти Москвы назвали условие жестких ограничений по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Власти Москвы назвали условие жестких ограничений
Фото: РИА Новости
Если москвичи не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то власти могут прибегнуть к более жестким мерам, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире канала "Россия 24".

"Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток" — сказал он.

Данчиков также указал, что с четверга в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих предписаний.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19. Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.
Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве — 3323, днем ранее было 3229.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Роскосмос , Правительство Москвы , Росатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Раскрыта естественная защита против коронавируса
Раскрыта естественная защита против коронавируса
В московской школе нашли труп восьмиклассницы
В московской школе нашли труп восьмиклассницы
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение