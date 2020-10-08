Власти Москвы назвали условие жестких ограничений

Если москвичи не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то власти могут прибегнуть к более жестким мерам, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире канала "Россия 24".

"Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток" — сказал он.

Данчиков также указал, что с четверга в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих предписаний.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19. Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома" "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве — 3323, днем ранее было 3229.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.