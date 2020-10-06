В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом 

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 5442. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
«В Москве за прошедшие сутки скончался 41 пациент, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 31 скончавшемся пациенте.
6 октября в столице было зафиксировано два антирекорда — по числу новых случаев коронавируса (4088) и по количеству госпи