Власти объяснили рост случаев коронавируса в столице

Власти Москвы считают, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима». Об этом в интервью программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , пишет ТАСС.

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«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной», — объяснила она.

Ракова добавила, что после длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Однако основная причина роста заболеваемости в том, что граждане не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, добавила заммэра.

Она также пояснила, что при необходимости столичные власти могут открыть еще два временных госпиталя для заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию госпиталя — и центр на ВДНХ», — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице откроют два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Градоначальник призвал москвичей соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.