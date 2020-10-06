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В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения вводить пропускной режим

Газета.Ru
33 минуты назад
Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков ответил на вопрос о намерении столичных властей возобновлять пропускной режим. Об этом он рассказал в эфире "Эха Москвы".
Так, он отметил, что в Москве не намерены вводить пропускной режим.
"Сейчас об этом речи не идет", - сказал Данчиков.
По его словам, соблюдение установленных мер по предотвращению распространения нового типа коронавируса COVID-19 хватит для предотвращения роста числа выявленных случаев заболевания.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов - умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов - 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Новости Москвы,Видео,Российский фонд прямых инвестиций,Правительство Москвы,Эхо Москвы,
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