Гостиницы в столице нарушают масочный режим

За нарушения перчаточно-масочного режима будут оштрафованы несколько московских гостиниц. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.
«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская». В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», — сказал Руслан Каюмов.
Он пояснил, что гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы.
«За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.», — добавил инспектор.