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Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима 

Агентство «Москва» и ещё 5 2 часа назад
Гостиницы в столице нарушают масочный режим
Фото: Москва24
За нарушения перчаточно-масочного режима будут оштрафованы несколько московских гостиниц. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская». В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», — сказал Руслан Каюмов.

Он пояснил, что гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы.

«За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.», — добавил инспектор.

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