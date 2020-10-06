Московские власти заявили о пиковых значениях по COVID 

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусом, заявила ТАСС заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это пиковые показатели по распространению инфекции образца середины весны текущего года.
Ракова подчеркнула, что по результатам прошедших суток в Москве было зафиксировано два антирекорда: первый — заражение 4 тысяч человек, второй — госпитализация — около 1 тысячи заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.
«Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — отметила заммэра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главред телеканала RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на информацию от врачей и «больших начальников», заявила, что в России возможно будет введен новый карантин, который погубит отечественную экономику. По ее словам, предотвратить негативный сценарий можно только при помощи самоизоляции и перехода на удаленный режим работы. В противном случае, подчеркнула журналистка, «будем хоронить по 150 человек в день».