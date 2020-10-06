Московские власти заявили о пиковых значениях по COVID 

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусом, заявила ТАСС заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова . По ее словам, это пиковые показатели по распространению инфекции образца середины весны текущего года.

Ракова подчеркнула, что по результатам прошедших суток в Москве было зафиксировано два антирекорда: первый — заражение 4 тысяч человек, второй — госпитализация — около 1 тысячи заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

«Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — отметила заммэра.