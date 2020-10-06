Москва ограничила льготный проезд из-за коронавируса 

Москве приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Льготный проезд школьников приостановят с 9 октября и до конца каникул, продленных на неделю. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. Деньги, внесенные за поездки, не сгорят.

До 28 октября в Москве приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров 65 лет и старше и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Еще одна антикоронавирусная мера касается работодателей. Все компании и организации города обязали еженедельно информировать московское правительство Москвы о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.

За непредоставление или неполное предоставление данных об удаленке компании будут штрафовать по административной статье 20.6.1 или приостанавливать их деятельность.

Кроме того, в ближайшее время продавать билеты в театры, концертные залы и музеи Москвы начнут исключительно в электронном виде. Обычные кассы прекратят свою работу.

Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, драматичнее и приближается к весенним показателям.

«Многие москвичи прислушиваются к требованиям но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», — объяснил глава города.

Новый указ мэра опубликован на его официальном сайте.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением.

В магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим. Кроме того, школьные каникулы в столице продлили на неделю.

Из-за ситуации с коронавирусом мэр решил открыть два резервных коронавирусных госпиталя.