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Москва ограничила льготный проезд из-за коронавируса 

Мария Иванова 1 час назад
В Москве приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Льготный проезд школьников приостановят с 9 октября и до конца каникул, продленных на неделю. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. Деньги, внесенные за поездки, не сгорят.
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До 28 октября в Москве приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров 65 лет и старше и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Еще одна антикоронавирусная мера касается работодателей. Все компании и организации города обязали еженедельно информировать московское правительство Москвы о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.
За непредоставление или неполное предоставление данных об удаленке компании будут штрафовать по административной статье 20.6.1 или приостанавливать их деятельность.
Кроме того, в ближайшее время продавать билеты в театры, концертные залы и музеи Москвы начнут исключительно в электронном виде. Обычные кассы прекратят свою работу.
Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, драматичнее и приближается к весенним показателям.

«Многие москвичи прислушиваются к требованиям но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», — объяснил глава города.

Новый указ мэра опубликован на его официальном сайте.
Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением.
В магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим. Кроме того, школьные каникулы в столице продлили на неделю.
Из-за ситуации с коронавирусом мэр решил открыть два резервных коронавирусных госпиталя.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы
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