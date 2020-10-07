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Москва вошла в топ-100 городов по росту цен на недвижимость 

Инвест-Форсайт и ещё 7 50 минут назад
Москва вошла в топ-100 по росту цен на недвижимость
Фото: Инвест-Форсайт
Исходя из данных, которые озвучила консалтинговая компания Knight Frank, презентуя рейтинг Global Residential Cities Index с данными за второй квартал текущего 2020 года, Москва поднялась в нем сразу на 51 позицию, заняв 92‑е место и таким образом войдя в сотню городов мира, где больше всего выросли цены на жилье.
Относительный рост, стоит признать, нельзя назвать большим — аналитики зафиксировали только 2,4%. При этом в Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра выросла на 16,2%, что переместило Северную столицу России с 6-го прошлогоднего на 5-е место. Санкт-Петербург при этом вошел в топ-5 рейтинга по динамике роста цен.
По мнению аналитиков, такого рода динамика связана, во-первых, с работой программы льготной ипотеки, стимулирующий спрос на жилье, а во-вторых, с нестабильным курсом национальной валюты, который выразился в ее ослаблении.
В топе лидеров роста цен на жилье оказались такие турецкие города, как Стамбул, Измир и Анкара. В Измире (город на западном побережье Турции, второй по величине грузооборота порт страны после Стамбула) цены за год подскочили сразу на 28,1%. Анкара и Стамбул отстали от лидера немного (26,4% и 20,2% соответственно).
В Knight Frank такую динамику связывают с инфляцией, которая составила 12%, изначально низкими ценами на жилье, что спровоцировало его популярность, и одновременно низкими темпами ввода новой недвижимости.
Что же касается снижения стоимости квадратного метра, то этот процесс прогрессирует, отмечают авторы рейтинга. Так, за период с мая по июнь 2020 года темпы роста цен уменьшились с 3,6% до 3,2%. Выросло и число городов, где цена на недвижимость падает, — если в мае их доля была 15%, то уже в июле — 19%.
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Новости Москвы , Санкт-Петербург
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