Еще 55 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5497 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 7 октября.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.