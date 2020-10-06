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Собянин объявил о новых ограничениях в Москве 

Свободная пресса и ещё 40 1 час назад
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве для контроля за ранее принятыми решениями по коронавирусу будут введены дополнительные меры. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, власти, начиная с 9 октября и до окончания каникул, приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте.
Также с 9 до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Собянин отметил, что сейчас более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+.
Кроме того, подведомственные правительству Москвы театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будут продавать билеты только через интернет.
«Еще одно решение касается работодателей. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы», — добавил мэр.
За последние сутки в России было зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 4082 — в Москве. При этом в столице было зафиксировано два антирекорда по коронавирусу.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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