Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Офисные работники остались дома 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Офисные работники остались дома
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Порядка двух миллионов человек со вчерашнего дня перешли на дистанционную работу.
Столичные власти дали следующие рекомендации: почти треть работников должна уйти на удаленку. А лучше — половина коллектива. Как разъяснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, речь идет в первую очередь об офисных сотрудниках.
— Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30 процентов численности штата на удаленную работу, — сообщил он. — Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу.
Заммэра добавил, что на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на местах. При этом, по его словам, от вводимых мер столичная промышленность не пострадает.
— Когда говорим про промышленные предприятия, особенно производства непрерывного цикла, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, — продолжил глава экономического комплекса столичной мэрии. — Конечно, на такие производства это ограничение распространяться не будет.
Ограничительные меры не затронут также строительство, особенно сооружение новых 30 станций столичной подземки, дорог, домов по программе реновации. Большинство таких работ как раз относится к непрерывному циклу.
Заммэра также отметил, что столичные власти рекомендовали москвичам старше 65 лет ограничить контакты и передвижение по городу. Как отметил Владимир Ефимов, в городе примерно два миллиона пожилых.
— Если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний, — сказал он.
Также заместитель мэра столицы сообщил, что половина сотрудников столичной мэрии со вчерашнего дня перешла на удаленную работу.
— В правительстве Москвы мы поступили точно так же — с понедельника у нас половина сотрудников работает удаленно, — отметил он.
По словам Владимира Ефимова, такая практика некоторое время назад уже показала свою эффективность. 30 процентов своих сотрудников столичные руководители должны перевести на удаленную работу, чтобы сдержать рост пандемии.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Вечерняя Москва: последние новости
Опыт врачей позволяет им действовать уверенно Опыт врачей позволяет им действовать уверенно Более 30 магазинов приостановили работу в Москве из-за нарушения санитарных мер Более 30 магазинов приостановили работу в Москве из-за нарушения санитарных мер Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза на фоне пандемии
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Владимир Ефимов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестные вскрыли череп Тесаку
Неизвестные вскрыли череп Тесаку
Россияне массово покидают Москву
Россияне массово покидают Москву
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
В московской школе нашли труп восьмиклассницы
В московской школе нашли труп восьмиклассницы
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение