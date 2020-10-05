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Заммэра Москвы рассказал о потерях городского бюджета из-за пандемии 

РИА Новости 23 минуты назад
Раскрыты потери бюджета Москвы из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID… То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации", — сообщил Ефимов.

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Новости Москвы , Владимир Ефимов , РИА Новости
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