Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Станцию «Академическая» московского метро украсят граффити с античными образами 

РИАМО 41 минуту назад
Станцию «Академическая» украсят граффити
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция «Академическая» коммунарской линии метро украсят граффити, выполненными в античном стиле, это станет возможно благодаря цифровой печати на алюминиевых панелях, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Академическая» находится на улице Дмитрия Ульянова, там предусмотрена пересадка на станцию с одноименным названием «оранжевой» ветки.

«Образ «портала» проходит красной нитью через всю станцию. На платформе архитекторы сделали целую анфиладу — чередующиеся элементы черного цвета будут эффектно подсвечиваться. Чередование светящихся и темных плоскостей порталов создает выразительную пластику», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На станции полы покроют светло-серым гранитом, стены украсят белыми крупноформатными панелями, а потолок — реечными конструкциями. Пространство станции станет последовательной системой порталов.
Наземные станции будут облицованы гранитом, а также там установят антивандальное остекление с зеркальным эффектом.
Проектировщиком станции стал АО «Метрогипротранс». ​
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
РИАМО: последние новости
В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом Автобусы на закрытом участке «синей» ветки метро Москвы перевезли 1 млн человек Автобусы на закрытом участке «синей» ветки метро Москвы перевезли 1 млн человек Москва номинирована на «туристический Оскар» Москва номинирована на «туристический Оскар»
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
«Что, вообще обожрался?»: драка в московском метро
Пугачева и другие звезды пришли на прощание с Кальяновым
Пугачева и другие звезды пришли на прощание с Кальяновым
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
00:23
Путин решил судьбу «дистанционки» в школах
Политика Общество
Путин принял отставку главы Дагестана
01:44
Путин принял отставку главы Дагестана
Политика
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение