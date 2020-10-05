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Собянин обратился к москвичам 

Артём Кульша 46 минут назад
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о введенных в столице антикоронавирусных мерах и призвал москвичей соблюдать их, чтобы ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сообщает агентство «Москва».
Такое заявление Собянин сделал в ходе осмотра одного из госпиталей в «Сокольниках». Он подчеркнул, что необходимо соблюдать все требования санитарных врачей и специальный режим борьбы с COVID-19.

«Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию. Это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила», — сказал Собянин.

Из-за ситуации с коронавирусом мэр решил открыть два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Туда будут отправлять пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.
Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.
Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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