Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о введенных в столице антикоронавирусных мерах и призвал москвичей соблюдать их, чтобы ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сообщает агентство «Москва».

Такое заявление Собянин сделал в ходе осмотра одного из госпиталей в «Сокольниках». Он подчеркнул, что необходимо соблюдать все требования санитарных врачей и специальный режим борьбы с COVID-19.

«Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию. Это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила», — сказал Собянин.

Из-за ситуации с коронавирусом мэр решил открыть два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Туда будут отправлять пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.

Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим.