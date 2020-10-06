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Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом
Фото: РИА Новости
Более 4 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки в Москве говорит о том, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости этой инфекцией, сообщила во вторник журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с ковидом в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны", — сказала она.

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Новости Москвы , Погода , Коронавирус , COVID-19
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