Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом 

"Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с ковидом в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны", — сказала она.