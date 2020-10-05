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«Ведомости»: мэрия Москвы может ужесточить меры по коронавирусу

Газета.Ru
22 минуты назад
Мэрия Москвы прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, один из них — возвращение к пропускному режиму. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к мэрии источника.
В Москве готовят ужесточение мер по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам собеседника издания, столичные власти оказались в затруднительном положении, им необходимо подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, «почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений». Особенно важно понять, какие шаги предпринять, чтобы не добить бизнес.
Еще один источник, близкий к правительству Москвы, заявил, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.
При этом представитель мэрии заявил газете, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Сейчас необходимо оценить динамику распространения инфекции, в том числе после введения первичных мер.
Новости Москвы,Правительство Москвы,Ведомости,
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