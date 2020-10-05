Рост оборота торговли зафиксировали в Москве 

Оборот торговли вырос в Москве по сравнению с показателями минувшего года. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, бизнес быстро приспособился к условиям работы в период пандемии и начал восстанавливать активность до отмены ограничительных мер.

— Оборот предприятий торговли в августе 2020 года уже не только восстановился, но превысил на 16 процентов период августа 2019 года, — отметил Пуртов.

Наибольший рост, как он добавил, демонстрируют обрабатывающая промышленность, фармацевтика, телекоммуникации, связи и ряд других отраслей. Восстановление сферы услуг пока идет неравномерно. Также не очень хорошие показатели наблюдаются у турагентств, гостиничного бизнеса, сети общественного питания и сферы досуга и спорта.

Пуртов подчеркнул также, что заработные платы жителей столицы выросли. Это подтверждает поступление в городской бюджет налога на доходы физических лиц, передает РИА Новости.