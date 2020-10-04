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Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: ТАСС
Ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
При этом мэр отметил, что в Москве пока не планируется переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными коронавирусом, передает РИА «Новости».
В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Анна Попова , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , РИА Новости
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