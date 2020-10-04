Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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При этом мэр отметил, что в Москве пока не планируется переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными коронавирусом, передает РИА «Новости».

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.