Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
При этом мэр отметил, что в Москве пока не планируется переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными коронавирусом, передает РИА «Новости».
В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.