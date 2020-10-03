Школу на 2100 мест построят в Рассказовке 

«Здание будет поделено на три корпуса, объединенные центральной частью. Такая организация позволяет всем ученикам чувствовать себя комфортнее. В школе будут и младшие, и средние, и старшие классы, поэтому их функциональное разделение — довольно важный аспект. Для оформления фасадов выбраны два ключевых цвета — коричневый и белый. Они гармонично впишут здание площадью более 30 тысяч квадратных метров в окружающую застройку. Ранее проект согласовала Москомархитектура», — говорится в сообщении.