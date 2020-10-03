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Школу на 2100 мест построят в Рассказовке 

Москва меняется 7 часов назад
Школу на 2100 мест построят в Рассказовке
Фото: Москва меняется
Школу на 2100 мест построят в Рассказовке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание будет поделено на три корпуса, объединенные центральной частью. Такая организация позволяет всем ученикам чувствовать себя комфортнее. В школе будут и младшие, и средние, и старшие классы, поэтому их функциональное разделение — довольно важный аспект. Для оформления фасадов выбраны два ключевых цвета — коричневый и белый. Они гармонично впишут здание площадью более 30 тысяч квадратных метров в окружающую застройку. Ранее проект согласовала Москомархитектура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что школу поделят на несколько блоков: общешкольные, спортивно-оздоровительные, а также помещения средней, старшей и младшей школы. Специализированные кабинеты оснастят лабораториями, при этом некоторые из них можно будет переоборудовать в мастерские.
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