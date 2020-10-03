Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты

Сергей Собянин. Заразившихся коронавирусом москвичам бесплатно выдадут новые препараты от COVID-19. Об этом в своём личном блоге 3 октября написал мэр Москвы

Глава города отметил, что столичные врачи накопили большой опыт успешного лечения пациентов с коронавирусом на дому. При этом в России уже зарегистрированы новые препараты от COVID-19. Благодаря этому с октября в Москве планируется расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19.