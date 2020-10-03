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Москвичам бесплатно раздадут препараты от COVID-19 

ИА Regnum 24 минуты назад
Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты
Фото: ТАСС
Заразившихся коронавирусом москвичам бесплатно выдадут новые препараты от COVID-19. Об этом в своём личном блоге 3 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что столичные врачи накопили большой опыт успешного лечения пациентов с коронавирусом на дому. При этом в России уже зарегистрированы новые препараты от COVID-19. Благодаря этому с октября в Москве планируется расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», — написал Собянин.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минздрав РФ
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