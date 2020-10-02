За москвичами без масок начали «охоту» 

В Москве стартовали массовые проверки соблюдения масочного режима среди пассажиров, передает Car.ru.
Как сообщила начальник управления метрополитеном Елена Мясищева, в проверках задействованы 350 сотрудников службы метрополитена.
Ежедневно осуществляется более 100 рейдов, нарушителям масочного режима выписывают штрафы в размере 5 тысяч рублей.
Мясищева отметила, что рейды проводятся не только в метро, но и на наземном транспорте.
Для защиты населения в метрополитене были снижены цены на маски — теперь одна маска в метро будет продаваться по цене 5 рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что с 12 мая по 28 сентября в московском метро были оштрафованы более 85 тысяч человек, общая сумма штрафов составила более 425 млн рублей. Подмосковный Минтранс сообщил, что в период с мая по август — с начала действия в Московской области масочного режима — за отсутствие средств индивидуальной защиты были оштрафованы более 7,3 тысяч пассажиров на сумму более 23 млн рублей.