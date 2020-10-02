За москвичами без масок начали «охоту» 

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Москве стартовали массовые проверки соблюдения масочного режима среди пассажиров, передает Car.ru.

Как сообщила начальник управления метрополитеном Елена Мясищева, в проверках задействованы 350 сотрудников службы метрополитена.

Ежедневно осуществляется более 100 рейдов, нарушителям масочного режима выписывают штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Мясищева отметила, что рейды проводятся не только в метро, но и на наземном транспорте.

Для защиты населения в метрополитене были снижены цены на маски — теперь одна маска в метро будет продаваться по цене 5 рублей.