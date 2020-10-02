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Прививку от гриппа за месяц сделали 2 млн москвичей 

Газета.Ru 1 час назад
Прививку от гриппа за месяц сделали 2 млн москвичей
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Twitter.
Он отметил, что для удобства жителей города пятый год подряд работают мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку можно у станций метро, МЦК, железнодорожных станций и в центрах госуслуг «Мои документы».
Градоначальник подчеркнул, что в мобильных пунктах соблюдаются все санитарные нормы. Медики сдают тесты на коронавирус и измеряют температуру.
По словам Собянина, в Москве работают около 450 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно, процедура займет 10-15 минут, из документов нужно иметь с собой только паспорт.
Ранее стало известно, что уже 17% россиян сделали прививки от гриппа.
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