Нарушителей удаленки в Москве сурово накажут 

Штраф для компаний, которые не переведут треть сотрудников на удаленную работу, составит до миллиона рублей. Об этом начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей, действующих на территории города, с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников и всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Сегодня Данчиков сообщил, что размер штрафов за нарушение положений этого указа мэра составит до миллиона рублей. Он рассказал, что в случае однократного нарушения индивидуальные предприниматели будут оштрафованы на 30-50 тысяч рублей, а юридические лица — на 100-300 тысяч.

В случае повторного нарушения или в случае, если здоровью человека был причинен вред, ИП и юрлица будут наказаны штрафом в размере 500 тысяч — миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток, а должностные лица — штрафом от 300 до 500 тысяч.