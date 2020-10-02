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Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по удаленке 

РИА Новости 41 минуту назад
Московские организации, которые не переведут на удаленку треть работников, могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте. Согласно указу на объединение возложены функции по составлению административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", — сообщил Данчиков.

Министр также отметил, что внеплановые проверки будут назначаться в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования.

"Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что в свою очередь представляет опасность для жизни и здоровья москвичей", — подчеркнул он.

По словам Данчикова, применяемые меры необходимы для сдерживания темпов распространения новой коронавирусной инфекции. Также он добавил, что в работе по выявлению нарушений и составлению протоколов при необходимости может быть задействован весь инспекторский состав объединения.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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