В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы с ММКФ

Картины Московского международного кинофестиваля (ММКФ) покажут в кинотеатрах "Москино". Показы будут проходить с 2 по 8 октября, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети.

"В программе — подборки короткого метра, бразильский детектив "Молчание дождя", режиссерский дебют популярного датского актера Ульриха Томсена "Гаттерби", отобранный на конкурс несостоявшегося Каннского кинофестиваля, а также фильм "Гагарин", сюрреалистическая притча "В клочья", китайская семейная драма про смерть отца "Мулин, Вэймин и Имин", история гиперактивной девочки "Разрушительница системы", российский комедийный триллер "Москвы не бывает" и многое другое", — рассказали в пресс-службе.

В учреждении добавили, что программа "Время женщин", фильмы которой покажут в кинотеатрах "Москино" "Юность" и "Москино" "Звезда", познакомит зрителей с любопытными и неожиданными новыми картинами авторов со всего мира, побывавшими на крупнейших международных фестивалях. В эту секцию вошли фильмы, посвященные движению #MeToo, отношениям женщин с религией, семьей, системой, бытом и стереотипами.

"Москино" — учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 14 городских кинотеатров ("Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность" и другие). Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки.