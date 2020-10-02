Половина штата правительства Москвы уйдет на удаленку

«При неснижении качества и оказываемых услуг, и объёма выполняемых работ мы научились работать в дистанционном режиме. Конечно, есть и свои минусы — человеческое общение ничем не заменишь. Но с точки зрения выполнения работы мы научились это делать также эффективно», — отметил Ефимов.