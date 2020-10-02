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Половина сотрудников правительства Москвы уйдёт на удалёнку 

Говорит Москва и ещё 18 3 часа назад
Половина штата правительства Москвы уйдет на удаленку
Фото: РИА Новости
Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, такой режим вступит в силу в понедельник.
По словам Ефимова, эта практика показала свою эффективность.

«При неснижении качества и оказываемых услуг, и объёма выполняемых работ мы научились работать в дистанционном режиме. Конечно, есть и свои минусы — человеческое общение ничем не заменишь. Но с точки зрения выполнения работы мы научились это делать также эффективно», — отметил Ефимов.

Ранее Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на удалёнку не менее 30% работников в Москве.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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