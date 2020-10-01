Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В центре Москвы приостановили деятельность кальянной

ТАССиещё 2
43 минуты назад
Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной PAR BAR в центре Москвы, которая осуществляла работу, несмотря на запрет действующего указа мэра. В соответствии с указом в настоящее время на территории Москвы запрещено курение кальяна, сообщил журналистам в четверг главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.
В центре Москвы приостановили деятельность кальянной
Фото: flickr.comflickr.com
"Специалистами управления Роспотребнадзора в ходе мониторингового обследования установлено нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кальянная PAR BAR функционировала, несмотря на запрет действующего указа мэра, в соответствии с которым в настоящее время на территории города Москвы запрещено курение кальяна", - сказал Мустафаев.
По решению суда заведению может грозить штраф до 500 тыс. руб. или приостановление работы до 90 суток.
Мустафаев добавил, что в Москве в настоящее время действует запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе из-за коронавируса.
"За данное нарушение будет составлен протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 кодекса РФ об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо приостановление деятельности на 90 суток по решению суда", - отметил он.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители