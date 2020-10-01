В центре Москвы приостановили деятельность кальянной

"Специалистами управления Роспотребнадзора в ходе мониторингового обследования установлено нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кальянная PAR BAR функционировала, несмотря на запрет действующего указа мэра, в соответствии с которым в настоящее время на территории города Москвы запрещено курение кальяна", - сказал Мустафаев.
"За данное нарушение будет составлен протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 кодекса РФ об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо приостановление деятельности на 90 суток по решению суда", - отметил он.